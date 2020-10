Joey Sleegers staat na jaar van blessureleed voor officiële rentree bij FC Eindhoven

Sleegers viel geblesseerd uit in de wedstrijd met de beloftenploeg van PSV en kreeg in zijn revalidatie te maken met tegenslag en andere fysieke klachten. In het eerste oefenduel van de voorbereiding in juli, uit bij De Graafschap (1-1), speelde de Helmonder een helft mee, om daarna weer uit beeld te geraken.

Dertien goals

De bij Feyenoord opgeleide aanvaller kwam medio 2019 over vanuit het Slowaakse AS Trencìn. In tien competitieduels scoorde Sleegers vier keer en fungeerde hij drie keer als aangever. In zijn eerste periode bij FC Eindhoven, in successeizoen 2014-2015, was Sleegers goed voor dertien goals en vijf assists in 35 officiële wedstrijden.