Joey Sleegers verrast met terugkeer bij FC Eindhoven: ‘Ik wilde graag weer in Nederland voetballen’

,,De afgelopen anderhalf jaar heb ik me goed ontwikkeld in Trencìn, maar ik wilde graag terug naar Nederland, om dichter bij mijn vrienden en familie te voetballen”, geeft Sleegers aan. ,,FC Eindhoven ken ik. Ik weet ik wat ik hier heb. En vanuit hier kan ik altijd weer een stap maken.”

Definitieve doorbraak

Sleegers werd in seizoen 2014-2015 door FC Eindhoven gehuurd van Feyenoord en kende in het Jan Louwers Stadion zijn definitieve doorbraak in het betaald voetbal. Met dertien goals en vijf assists werd hij in 2015 zelfs verkozen tot grootste talent van de eerste divisie. Na periodes bij VVV-Venlo en NEC belandde de aanvaller in Trencìn, waar hij in 42 officiële duels elf keer scoorde en zes assists gaf.