Joey Sleegers zet Jan Louwers Stadion in vuur en vlam met late gelijkmaker tegen FC Volendam

Bij FC Eindhoven begon Dave de Meij (20) in de basis, mede omdat proefspeler Barnabás Rácz (nog) niet gecontracteerd is en spits Jort van der Sande ontbrak.

De Meij produceerde in de openingsfase het gevaarlijkste schot, na een diepe bal. In minuut twaalf ging alles mis voor FC Eindhoven, dat even met een man minder stond toen Mitchel van Rosmalen verzorging kreeg en FC Volendam uit een corner de score zag openen via Damon Mirani, 0-1.

Handblessure doelman Bertrams

Keeper Jort Borgmans verving Bertrams en zag FC Eindhoven moeilijker van de eigen helft komen en slechts speldenprikjes uitdelen. In minuut veertig krulde Daryl van Mieghem een vrije trap vanaf 25 meter strak in de kruising, buiten het bereik van Borgmans en zette een na de 0-1 sterker Volendam op 0-2.

Strafschop

Op slag van rust een flits van Jasper Dahlhaus, een valpartij en een penalty voor FC Eindhoven. Joey Sleegers, die voor de 0-2 net naast knalde, verzilverde het buitenkansje (1-2) en had het na rust al helemaal op zijn heupen. De aanvaller die een beetje een vrije rol genoot, zag keeper Filip Stankovic een poeier naar de verre hoek maar net keren. Uit de corner die volgde, werkte aanvoerder Mawouna Amevor net over.

Langs was het spel daarna redelijk in balans, al kwam FC Eindhoven op den duur steeds minder aan aanvallen toe en kreeg FC Volendam bij de start van het laatste kwartier twee dotten van kansen. Bij de thuisploeg maakte Enrico Hernández, deze week op huurbasis overgekomen van Vitesse, zijn debuut.

Duveltje uit een doosje

Vanaf de tachtigste minuut ging het steeds meer stormen in het Jan Louwers Stadion, met eerst een vrije kopkans voor stormram Amevor die maar net naast het doel vloog. Niet veel later was het ineens Sleegers, als een duveltje uit een doosje, die de bal via de paal binnenschoot en in de slotminuut zorgde Borgmans met een knappe redding dat het 2-2 bleef.