Jong PSV dankzij goals van Fodé Fofana met de hakken over de sloot langs FC Eindhoven

Ongenees­lijk zieke Dragan Thijssens richt stichting ‘ALS we er voor gaan’ op

21 mei De Veldhoven­se oud-voetballer Dragan Thijssens (47, foto) heeft de stichting ‘ALS we er voor gaan, dan gaan we met z’n allen!’ opgericht om geld in te zamelen voor goede doelen gerelateerd aan spierziektes.