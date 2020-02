Jong PSV en FC Eindhoven in evenwicht; vrees voor zware blessure Janssen

FC Eindhoven pakte vrijdagavond een punt tegen stadsgenoot Jong PSV (1-1), maar verloor verdediger Jarno Janssen (19), die aan het einde van de eerste helft geblesseerd raakte en per brancard van het veld moest. De 1-1 van Fc Eindhoven was zeer discutabel. De bal van Moses Makasi leek verre van over de lijn te zijn.

De ernst van de blessure van Janssen wordt pas in de komende dagen duidelijk, maar gezien de emotionele reacties in de catacomben tijdens de rust wordt er gevreesd voor opnieuw een ernstige kwetsuur. De jonge verdediger scheurde de kruisbanden in allebei zijn knieën al eens af en maakte in december na ruim een jaar revalideren zijn rentree bij FC Eindhoven. Sindsdien stond hij vast in de basis op linksback.

Als blijkt dat Janssen inderdaad weer lang uit de roulatie is, dan is dat het tweede persoonlijke drama in korte tijd bij FC Eindhoven. Eind januari ging het mis voor Cas Faber, die als invaller tegen FC Dordrecht opnieuw een zware knieblessure opliep.

Spelers in de ziekenboeg maar net op twee handen te tellen

In de eerste helft viel ook Maarten Peijnenburg geblesseerd uit en in aanloop naar de burenruzie haakten Jort van der Sande en Bart Biemans af wegens fysieke malaise. Van der Sande ligt er naar verwachting tussen de zes en acht weken uit. Het aantal spelers in de volle ziekenboeg is nog maar net op twee handen te tellen.

Halverwege de wedstrijd tegen Jong PSV, dat ook met veel blessuregevallen kampt, stond het 0-1 voor de beloften. FC Eindhoven was de betere partij voor de pauze en kreeg genoeg kansen - vooral via spits Rigino Cicilia - maar het waren de talenten van PSV die in de 42ste minuut in een tegenaanval de ban braken via Yorbe Vertessen, 0-1.

Rode kaarten

Na een uur spelen kwamen de gasten met tien man te staan door een rode kaart voor Richie Ledezma wegens natrappen. FC Eindhoven stond maar even met een man meer, want in de 67ste minuut kreeg Flor Van Den Eynden zijn tweede gele kaart na een overtreding. De Belg kreeg zijn eerste geel voor rust, toen hij als vervanger van Peijnenburg te vroeg binnen de lijnen kwam.