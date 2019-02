Jong PSV stuit opmars van FC Eindhoven en rukt op naar de top

Jong PSV heeft de opmars van FC Eindhoven weten te stuiten. De ploeg van David Nascimento had de afgelopen weken veel indruk gemaakt en was ook vrijdagavond zeker niet de mindere, maar stond wel met lege handen. Jong PSV draaide het duel na een penalty om en zegevierde met 1-2.

Voor rust viel er niet veel te beleven aan de Aalsterweg. FC Eindhoven had via Elton Kabangu en Samy Bourard de beste scoringskansen en Jong PSV kon daar maar weinig tegenover zetten. De beloften kwamen nauwelijks onder de druk van de thuisploeg uit en varieerden onvoldoende in de opbouw. FC Eindhoven hield de druk erop, zonder dat er overigens een kansenfestijn ontstond.

Gepriegel

Na rust was het duel het aankijken meer dan waard. Kabangu opende het bal na gepriegel bij Jong PSV en kwam met een schitterende omhaal, die de lat raakte. Even later was het wel raak en schoot Alvin Daniels een afvallende bal prima binnen. Het leek de opmaat naar meer, maar FC Eindhoven kon het overwicht niet in een tweede goal omzetten.

Mispeer

De gelijkmaker van Jong PSV kwam uit de lucht vallen. Zakaria Aboukhlal kon een door scheidsrechter Bos gegeven penalty benutten en deed dat bijzonder fraai. Hij klopte Ruud Swinkels recht door het midden. De goalie van FC Eindhoven was kort daarna de schlemiel en trapte bij een uitbraak van Jong PSV mis bij het uitkomen. Justin Lonwijk profiteerde knap en schoof de bal uitstekend binnen. Jong PSV had het duel daarna meestentijds onder controle en kende in Marlon Frey een goede invaller. Hij verving Mauro Júnior, die er na een uur uitging. Jordan Teze was er na een helft al uitgegaan en werd vervangen voor Baggio Wallenburg.