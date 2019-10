Jong PSV wint hotseknots-duel met FC Eindhoven in extremis

PSV heeft in extremis de derby met FC Eindhoven gewonnen. Jong PSV leidde lang, maar moest in de rommelige slotfase alsnog de gelijkmaker van de collega’s aan de Aalsterweg dulden. Bijna in de laatste seconde zorgde Robin Schoonbrood met de 2-1 ervoor dat de drie punten op De Herdgang bleven.

In de eerste helft dwongen beide ploegen weinig kansen af. FC Eindhoven was in de eindfase gevaarlijk via een schot van Collin Seedorf, dat maar net over ging. Tegelijkertijd leidde hij de eerste goal van PSV in, door knullig balverlies. Uit de daaropvolgende aanval wist Jong PSV een penalty te forceren, die door Cyril Ngonge werd benut. Keeper Ruud Swinkels ging wel naar de goede hoek, maar kon zich net niet genoeg strekken om de bal naar de zijkant te tikken.

Na rust had Jong direct de mogelijkheid om de score te verdubbelen, maar Ngonge en daarna Sidibe slaagden niet. Laatstgenoemde stond buitenspel na een pass van Richie Ledezma, die wellicht beter zelf had kunnen schieten. De 19-jarige Amerikaan was weer eens de smaakmaker op het veld, al kwam hij zelf niet op het scorebord voor. Ledezma was in staat om het spel af en toe te versnellen en FC Eindhoven had daar moeite mee. De ploeg van Ernie Brandts probeerde in de tweede helft Jong PSV onder druk te zetten en daardoor kwam er af en toe ruimte voor de beloften, die bij de afwerking faalden. Ook FC Eindhoven werd gevaarlijker en kreeg een paar open kansen, maar wist keeper Mike van de Meulenhof lang niet te passeren.