Jort van der Sande en Zé Pedro terug bij FC Eindhoven na maanden blessureleed

Jort van der Sande en Zé Pedro kunnen vrijdag weer minuten maken voor FC Eindhoven, thuis tegen FC Volendam. De verwachting is dat de twee, die maandenlang geblesseerd aan de kant stonden, niet starten.

Spits Van der Sande en linksback Zé Pedro streken in de zomer neer bij FC Eindhoven en speelden allebei hun laatste wedstrijd in augustus, thuis tegen FC Dordrecht (5-1 winst). Van der Sande brak in die periode op een training zijn middenvoetsbeentje en Zé Pedro kampte sindsdien met knieproblemen.

,,Van der Sande was in de eerste wedstrijden echt goed. Hij joeg af, draaide goed weg, was gevaarlijk”, stipt trainer Ernie Brandts het belang van de rentree van Van der Sande aan.

FC Eindhoven moet ook wat jongens missen tegen FC Volendam. Cas Faber is er niet bij vanwege fysieke klachten en ook het meespelen van Marcelo Lopes en Alvin Daniëls is nog twijfelachtig. Jeugdspeler Alex Smeins (17), die vorige week bij TOP Oss (3-1 verlies) zijn profdebuut maakte, zit weer bij de wedstrijdselectie.

Doorjagen

De nederlaag in Oss is intern ontleed en volgens de technische staf is er sprake van een mentaal probleem. Hoe draai je dat om? ,,Door weer een goede wedstrijd te spelen”, aldus Brandts. ,,Het is niet erg om te verliezen, maar als je maar doet wat er gevraagd wordt en honderd procent geeft. Als je bij het doorjagen halverwege stopt, dan weet je zeker dat je de bal niet krijgt. De wil om dat toch te doen, helemaal door te jagen, daar draait het om.”