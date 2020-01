Justin Ogenia (Willem II) in beeld voor huurperiode bij FC Eindhoven

FC Eindhoven speelt dinsdag 21 januari tegen FC Utrecht in de KNVB-be­ker

23 december FC Eindhoven en FC Utrecht staan dinsdag 21 januari tegenover elkaar in de achtste finale van de KNVB-beker. De aftrap van de wedstrijd om een plek bij de beste acht in het bekertoernooi is om 20.45 uur in het Jan Louwers Stadion.