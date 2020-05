Kaj de Rooij kan vrijuit voetballen bij FC Eindhoven, net als vroeger op het veldje in Best

Wat basisschoolkinderen trappen voor het eerst sinds de coronacrisis weer een balletje. Kaj de Rooij (19) kan niet anders dan verlangend toekijken, zittend op een nabije tafeltennistafel. ,,Toen ik nog zo jong was, zaten op deze tafel vaak zo’n twintig jongens ongeduldig te wachten op hun beurt”, vertelt De Rooij over vroeger, over de toernooitjes op het stenen veldje aan de Schooreind te Best. ,,Ik stond er volgens mij niet vaak naast. Maar af en toe ging ik er expres uit, om even te drinken of een ijsje te eten. In de zomer was het hier namelijk altijd bloedheet.”