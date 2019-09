Kaj de Rooij op een erelijstje met Frenkie de Jong: ‘Benieuwd of hij zijn beker nog heeft’

Frenkie de Jong zal het misschien niet weten, maar de Oranje-international prijkt samen met Kaj de Rooij op een prestigieus lijstje. Beiden wonnen in de D1 van Willem II de zogenaamde Robby Cup, een trainingscompetitie met een complex puntensysteem, vernoemd naar en bijgehouden door trainer Robby Hendriks. De Jong pakte de titel in 2010, De Rooij in 2014.

,,Ik ben benieuwd of Frenkie zijn beker nog heeft. Het is echt een groot ding. Hij komt tot hier.” De Rooij houdt zijn hand op heuphoogte. ,,Tijdens partijtjes op de trainingen kreeg je een jaar lang punten voor goals, zeges, maar ook minpunten voor bijvoorbeeld gele kaarten. Trainer Robby, die in de dertig is, deed zelf fanatiek mee en stond tweede. In de laatste weken gaf hij me extra veel kaarten, maar uiteindelijk heb ik de beker alsnog gepakt.”

Deur intrappen

De Rooij vertelt de anekdote met een grijns. Minder lachen deed hij toen Willem II hem in 2016 wegstuurde uit de jeugdopleiding. ,,Ze vonden wel dat ik kon voetballen, maar dachten dat ik het sowieso niet ging redden. Ze dachten dat ik me niet volledig inzette. Dat het me allemaal niets uitmaakte, omdat ik na een verliespartij niet zoals sommige andere jongens een deur intrap. Ik hoef niet te laten zien dat ik ergens van baal. Ik baal wel, maar van binnen.”

Het vertrouwen op een definitieve doorbraak was bij de Bestenaar altijd aanwezig. De middenvelder zette deze zomer zijn studie in de wacht en ging vol voor het voetbal. Er moest alleen een trainer komen die door die wat timide uitstraling heen zou prikken en in hem gelooft. Met Ernie Brandts is dat nu het geval.

,,Vorig seizoen was raar voor mij. Ik hing er een beetje bij, voelde me geen echte prof. Nu is het heel anders”, aldus De Rooij, die bij de competitiestart plotseling de kans kreeg tegen NEC (1-2 winst) en sindsdien wekelijks in de basis staat. Zijn eerste profcontract ligt in het verschiet. ,,Ik ben geduldig geweest en mag het nu eindelijk laten zien.”

Ajax-shirt

Driehoekjes, functionele hakjes. Voor De Rooij draait voetbal niet om de emotie, maar puur om het spelletje. Zo kocht hij, opgegroeid als PSV’er, ooit een Ajax-shirt van Frenkie de Jong. Laatstgenoemde zat toen nog niet bij Ajax 1. ,,Dus vóór de hype”, voegt De Rooij toe. Het kenmerkt de liefhebber.