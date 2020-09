Kaj de Rooij terug bij FC Eindhoven, aanvoerder Swinkels nog weken uitgeschakeld

De doelman trapte na circa een half uur spelen tegen de bal en voelde direct dat het mis was. ,,Ik heb bijna nooit spierblessures”, sprak Swinkels maandag. ,,En ik voelde me afgelopen weken ook gewoon goed, zelfs fitter dan in jaren.” De sluitpost kan enkel speculeren over de oorzaak van de kwetsuur. ,,In andere landen zie je na de coronastop ook veel spierblessures. Misschien heeft het daar iets mee te maken.”

Zijn vervanger tegen Jong PSV was profdebutant Thom Jonkerman (22), die dinsdag tegen Roda opnieuw onder de lat staat. Trainer Ernie Brandts is niet van plan veel wijzigingen door te voeren. ,,Never change a winning team zeggen ze toch?”, aldus de coach, die spits Jort van der Sande waarschijnlijk weer op ‘10' laat aantreden. Van der Sande had pijntjes na de vorige wedstrijd, maar is op tijd fit. Ook De Rooij is weer inzetbaar, nadat hij tegen Jong PSV in de rust gewisseld moest worden. Brandts: ,,Na een paar dagen met de fysio trainde Kaj alweer mee met de groep.”

‘Roda wat beter dan ons’

Begin augustus deden FC Eindhoven en Roda in een oefenduel niet veel voor elkaar onder. Na een vermakelijke eerste helft stond het 1-1 en na de pauze gingen de FCE-reserves met 3-1 onderuit. ,,Roda heeft er daarna nog flink wat spelers bij gekregen”, doelt Brandts op aanwinsten als Kees Luijckx (34), Niek Vossebelt (29) en Fabian Serrarens (29). Roda startte de competitie ook uitstekend, met negen punten uit vier duels. FC Eindhoven heeft nu zeven punten. ,,Roda heeft goede aanvallers en veel loopvermogen. Ik schat in dat Roda zeker voor de play-offs mee gaat doen. Ze zijn wat beter dan ons, meer ervaren.”

Reactie corona-maatregelen

Maikel Bartels, lid van supporterscollectief EindhoFan: ,,Ik baal er goed van. Ik snap wel dat nu de cijfers toenemen, er maatregelen moeten worden genomen. Maar je straft nu een hele sector terwijl er maar een paar kleine incidenten zijn geweest. Wat dat betreft is het niet helemaal eerlijk. Bij FC Eindhoven worden de regels juist goed nageleefd. Sowieso zag ik dat juist bij het voetbal de regels goed nageleefd worden. Ik ben onlangs naar een dierentuin geweest en daar werd er veel minder op gelet.”

Bartels baalt flink: ,,Voetbal beleef je pas als je in het stadion zit, niet thuis vanaf de bank. Ik denk dat alle FC Eindhoven-supporters dat zo voelen. Ik ben er bang voor dat we elkaar pas weer in januari gaan zien.”

Goetzee baalt

Justin Goetzee, interim-directeur van FC Eindhoven: ,,Los van dat gezondheid altijd op één staat, we allemaal heel voorzichtig moeten zijn en we naar het collectieve belang moeten kijken, is het toch wel erg teleurstellend. Het voetbal heeft heel veel geld en energie gestoken in het goed organiseren van wedstrijden. Er is geen enkele aanleiding om aan te nemen dat het voetbal als evenement een enorme besmettingshaard is. Daarom vind ik het jammer dat je mensen dat ontneemt en clubs hiermee verder de financiële ellende in drukt.”

Wat betekent het voor FC Eindhoven? ,,Het is nu moeilijk in te schatten wat de impact is. Ik vind het vooral jammer dat je als bedrijfstak niet beloond wordt voor alle inspanningen. En dat waarschijnlijk het kleine aantal excessen die te zien is geweest, ervoor heeft gezorgd dat deze maatregelen worden genomen. Als het bijdraagt aan het probleem, dan graag, maar ik geloof niet dat dit nou de manier is. De dingen die goed gaan, waarom zou je mensen die ontnemen?”