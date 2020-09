Kaj de Rooij weer goud waard voor FC Eindhoven: ‘Clubs zitten te slapen’

Op de valreep knokt FC Eindhoven zich naar een punt tegen Roda JC

29 september In een leeg stadion pakte FC Eindhoven vlak voor tijd een punt tegen Roda JC, dankzij een doelpunt van Iker Pozo: 3-3. De Eindhovenaren incasseerden in het eerste kwart drie goals, maar bleven dankzij een goal en assist van Kaj de Rooij in datzelfde kwart in de wedstrijd.