Kleedkamerdeur lang dicht na zoveelste teleurstelling FC Eindhoven: ‘Geen verwijten, wel irritatie’

Terwijl spelers en trainer van Jong PSV tevreden de pers te woord staan, blijft het kleedlokaal van FC Eindhoven dicht. Even later worden buiten de dranghekken weggedragen, wordt de apparatuur in de busjes gelegd en maakt de spelersbus van de rood-witte gasten al aanstalten om te vertrekken. Maar de kleedkamerdeur van de thuisploeg, die zit nog altijd op slot.