Kleinzoon ‘Mister PSV’ tekent eerste profcontract: Van Rosmalen tot 2024 bij FC Eindhoven

Drie maanden zonder zege: uitgeblust FC Eindhoven verliest al voor rust van Almere City

12 maart FC Eindhoven verloor vrijdag met 1-3 van Almere City en wacht nu al twaalf wedstrijden op een winstpartij. Almere-spits Thomas Verheydt werd in het heenduel in januari (toen 0-0) nog knap onschadelijk gemaakt door Valentino Vermeulen, maar maakte ditmaal in alle vrijheid twee goals.