Koploper Cambuur legt tiental FC Eindhoven voor rust over de knie

Verliezen van koploper SC Cambuur is geen schande, maar de manier waarop FC Eindhoven zondagmiddag voor rust opereerde was wel erg schrijnend. Halverwege de wedstrijd stond het al 1-5 en speelde FCE nog met tien man door rood voor Mawouna Amevor. De thuisploeg ‘won’ de tweede helft: 2-5.

In het eerste kwart walste SC Cambuur over de thuisploeg heen. Bij FC Eindhoven klopte de afstemming niet en bijna iedere aanval van de gasten was gevaarlijk, zeker over de flanken. Robert Mühren tikte binnen vier minuten de 0-1 binnen en na zestien minuten was de spits opnieuw het eindpunt van een fraaie aanval, 0-2. Nog in het eerste kwart viel de 0-3, een gelukkige goal van Issa Kallon.

FC Eindhoven deed rond het half uur iets terug via Joey Sleegers, die na een goede combinatie met Jens van Son de 1-3 tegen de touwen vlamde. Het bleek een kleine pleister op de wonde, want Calvin Mac-Intosh knikte in minuut 34 van dichtbij een corner binnen en met de rust in zicht tekende Mühren vanaf de penaltystip voor zijn derde van de middag, 1-5.

Penalty en rood

Cambuur was duidelijk een maat te groot, maar arbitrair zat het FC Eindhoven ook niet mee. De penalty die in de 1-5 resulteerde werd makkelijk gegeven en iets daarvoor, in minuut 36, kreeg Mawouna Amevor rood voor het trekken aan de noodrem bij Mühren. Door de positie op het veld en de afstand tot het doel had scheidsrechter Blank de overtreding ook met geel af kunnen doen.

FC Eindhoven wisselde tweemaal in de rust: Pieter Bogaers en Mitchel van Rosmalen kwamen in de ploeg, Jens van Son (geel op zak) en Brian De Keersmaecker bleven achter in het kleedlokaal. FCE moest het zondag doen zonder de geschorste kapstokspits Jort van der Sande en beschikte door een handjevol afwezigen over een jonge reservebank.

‘Supersub’ Bogaers

De Cambuur-storm laaide na de pauze nog even op, maar ging al vrij snel liggen, al speelde het spel zich ook in de tweede helft vooral op de Eindhovense speelhelft af. Arbiter Blank gaf na 55 minuten spelen een penalty aan de bezoekers, maar werd gecorrigeerd door de grensrechter en trok zijn beslissing in. In minuut 64 tikte ‘supersub’ Bogaers aan de andere kant de 2-5 van dichtbij binnen uit een corner. Zijn derde goal als invaller.