Kort na de transferdeadline haalt FC Eindhoven een oude bekende terug op contractbasis

FC Eindhoven-spe­ler Hernández ontvangt verwachte uitnodi­ging van El Salvador: ‘Erg dankbaar en enthousi­ast’

26 augustus Het hing al even in de lucht: Enrico Hernández is voor de eerste keer opgeroepen voor het nationale elftal van El Salvador. De aanvallende middenvelder, door FC Eindhoven dit seizoen gehuurd van Vitesse, mist daardoor het treffen met ADO Den Haag (5 september).