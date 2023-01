Kort na droomdebuut beloont FC Eindhoven dit jeugdproduct met het langstlopende contract van de A-selectie

Daarmee heeft de 19-jarige, die in de eerste seizoenshelft zijn doorbraak maakte in het betaald voetbal, voorlopig de langstlopende verbintenis van alle A-selectiespelers. De vorige jeugdspeler die zich aan FC Eindhoven verbond, keeper Jort Borgmans, heeft in zijn contract tot 2024 wel een eenzijdige optie waarmee de club met twee jaar kan verlengen (tot medio 2026 dus).

Basisdebuut én goal in december

Dorenbosch debuteerde in september onder hoofdtrainer Rob Penders, uit bij NAC Breda in de absolute slotfase. Vier invalbeurten later - waaronder ruim een half uur tegen topploeg Heracles Almelo - maakte de Eindhovense controleur in december zijn basisdebuut tegen De Graafschap én opende de score in de 1-2 uitzege. Een paar dagen na zijn eerste profgoal startte hij ook tegen VVV-Venlo (0-2 verlies).

De slimme rechtspoot werd als kind ooit gescout door FC Eindhoven en speelde na het opdoeken van de blauw-witte jeugdopleiding in de Helmond Sport- en PSV-jeugd. In 2019 keerde hij terug. Zijn tweelingbroer Jaron maakt momenteel deel uit van de Eindhovense beloftenploeg. ,,Dat Jaron en ik het allebei halen, is het mooiste dat we samen kunnen bereiken”, sprak Dyon Dorenbosch na zijn droomdebuut.

Van De Rooij tot Idzes

Bij FC Eindhoven werden sinds de herstart van de FCE Academy in 2014 meerdere jeugdspelers definitief doorgeschoven naar de A-selectie. Sommigen vielen onderweg weer af, anderen maakten furore. De bekendste namen zijn Kaj de Rooij (NAC), Jay Idzes (Go Ahead Eagles), Valentino Vermeulen (Borussia Dortmund) en Jarno Janssen (FC Eindhoven).

Begin 2021 werden jongelingen Pieter Bogaers (FC Eindhoven) en Mitchel van Rosmalen (UNA Veldhoven) langdurig vastgelegd aan de Aalsterweg. Borgmans zette april vorig jaar zijn krabbel.

Dyon Dorenbosch opende bij zijn basisdebuut tegen De Graafschap de score met zijn eerste profgoal (1-2 zege).