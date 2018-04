Kortstam toont berouw na schorsing: 'bij mij liep de emmer over'

Emotie

Kortstam zat al een poosje hoog in de emotie nadat hij in februari zijn basisplaats verloor. De verdediger deed er alles aan om weer in de ploeg te komen, werd naar eigen zeggen door de staf geloofd vanwege zijn instelling. Maar vrijdag, na drie duels op rij lang warmlopen zonder invalbeurt, barstte de bom. ,,Het maakt niet uit hoe groot een emmer is: als je 'm blijft vullen, loopt 'ie op een dag over. Dat gebeurde vrijdag tijdens de wedstrijd bij mij."