Laatste keer in FC Eindhoven-tenue voor ongeneeslijk zieke Dragan Thijssens: ‘Het zal emoties met zich meebrengen’

En welk ander affiche dan de Lichtstadderby? Met oud-teamgenoten, de Old FCE Stars, neemt Thijssens het op tegen de oud-profs van Legendary PSV. Entree is gratis, al dienen toeschouwers zich wel via de clubsite van FC Eindhoven aan te melden voor het bijzondere treffen.

,,Het zal de nodige emoties met zich meebrengen”, weet de 47-jarige Thijssens, die terugkeert in het Jan Louwers Stadion, op het veld waar de Veldhovenaar in het verleden honderden duels afwerkte. Op 6 november dus zijn laatste optreden. ,,Helaas is ALS een wedstrijd die je niet kunt winnen, je bent alleen maar dingen aan het wegstrepen en moet het telkens een plek geven.”

Shirts van Götze, Robben, Gakpo

Met de benefietwedstrijd wordt ook het leven gevierd. Het wordt een feestje, met een dweilorkest en de Eindhovense troubadour Luc Vaesen. In de businessclub vindt een feestavond plaats - waarvan de kaartverkoop snel gaat - mét een veiling voor de stichting die Thijssens eerder dit jaar oprichtte: ‘ALS we er voor gaan, dan gaan we met zijn allen’.

Quote Mijn zoon van 17 is ook bij de stichting betrokken en kan het continue­ren, als ik er straks niet meer ben. Dragan Thijssens

Voetbalarrangementen en flink wat unieke wedstrijdshirts gaan onder de hamer: een door Mario Götze gedragen PSV-shirt, een door Arjen Robben gesigneerd FC Groningen-tenue, het shirt dat Frenkie de Jong droeg tijdens Nederland tegen Oostenrijk. En ook shirts van Cody Gakpo (PSV), Dusan Tadic (Ajax) en andere profs worden geveild.

‘Iets positiefs, iets blijvends‘

Thijssens richtte de stichting ‘ALS we er voor gaan, dan gaan we met zijn allen’ eerder dit jaar op. Met de opbrengsten werden al meerdere mytylscholen in Brabant aan rolstoelschommels geholpen. Het plan is nu bij te dragen aan onderzoek naar ALS en spier- en zenuwziektes. ,,De stichting is iets positiefs, iets blijvends. Mijn zoon van 17 is er ook bij betrokken en kan het continueren, als ik er straks niet meer ben.”

Volledig scherm Dragan Thijssens in het FC Eindhoven-shirt dat hij dertien seizoenen lang droeg. © FC Eindhoven Media