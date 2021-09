‘Leider’ Janssen bekeek derbyfilmpjes meermaals; FC Eindhoven heeft Peijnenburg terug tegen MVV

Nerveus was Janssen wel, net als zijn ouders op de tribune. Maar de Eindhovenaar - die zich dit jaar razendknap terugknokte van een derde kruisbandblessure - maakte in negentig minuten tegen Helmond een stabiele indruk. ,,En mijn lichaam reageerde er een dag later goed op, wat ook fijn is. Ik heb nog veel filmpjes teruggekeken van het juichen, wat me echt een kick gaf. Ook de vele positieve berichten hebben me goed gedaan.”