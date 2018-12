Ling verzaakt, top FC Eindhoven grijpt niet in

Bij de kerstlunch van FC Eindhoven vorige week was Tscheu la Ling ineens van de partij, na bijna anderhalve maand niet in het Jan Louwers Stadion te zijn geweest. Op de werkvloer vroegen ze zich al wekenlang af waar de technisch ‘adviseur’ uithing. Ondertussen bleef een aantal technische zaken liggen, zoals het eerste profcontract voor Niels Raaijmakers en de opvolging van vertrokken performance coach Alain Bettonviel – waarvoor weken geleden al iemand is voorgedragen en benaderd. In een periode dat er genoeg te doen is – met het oog op winterse versterkingen, maar ook contractverlengingen en de selectiesamenstelling voor volgend seizoen – laat Ling zijn gezicht niet zien.