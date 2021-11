LIVE | Attractief FC Eindhoven walst in eerste helft over machteloos FC Dordrecht heen

Ongeïnspi­reerd FC Eindhoven blameert zich in de eerste bekerronde bij Ermelose derdedivi­si­o­nist

Met het schaamrood op de kaken stapt FC Eindhoven dinsdagavond in de bus terug naar de Aalsterweg. In de eerste bekerronde gingen de Eindhovenaren onderuit bij derdedivisionist DVS’33 uit Ermelo. Na de 2-0 vlak na rust kon de ploeg van trainer Rob Penders geen vuist maken. In de slotseconde maakte Jasper Dahlhaus nog de 2-1.

