LIVE | Dahlhaus bezorgt FC Eindhoven nieuwe voorsprong tegen TOP Oss

Voorbeschouwing Den Bosch-uit, een bijna structu­reel moeizame pot voor FC Eindhoven: Peijnen­burg terug en in de basis

Terug van even weggeweest en direct in de basis: Maarten Peijnenburg staat vrijdagavond aan de aftrap bij FC Eindhoven. Medeverdediger Valentino Vermeulen ontbreekt uit bij FC Den Bosch, waar deze eeuw nimmer sprake was van een walk-over.

28 januari