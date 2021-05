LIVE | Droomstart voor FC Eindhoven dankzij Van der Sande en Vermeulen

Bevrijd FC Eindhoven sluit roerige week af met winst op Jong Ajax

17 april Na een onwennig begin gooide FC Eindhoven vrijdagavond tegen Jong Ajax de schroom van zich af en won overtuigend met 3-0. De thuisploeg ging in een roerige week even van standje crisis, voetbalde na het eerste kwart onbelemmerd en sloeg driemaal toe in de tweede helft.