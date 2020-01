LIVE | FC Eindhoven - Helmond Sport na onderbreking door gooien vuurwerk en ruziënde supporters weer hervat

FC Eindhoven - Helmond Sport, derby met een verhaal

9:01 Van voetballen in de sneeuw tot clashen in de play-offs: FC Eindhoven - Helmond Sport is een wedstrijd met een verhaal. Vanavond om 20.00 uur wordt de derby voor de 96ste keer gespeeld. Een terugblik op de eerdere krakers in thema’s.