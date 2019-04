LIVE | FC Eindhoven kan in tweede helft belangrijke slag slaan tegen Cambuur

Frustreren­de avond voor FC Eindhoven en debuteren­de doelman

13 april Onder de deklat tijdens een officiële wedstrijd. Het is iets waar Guy Smit (23) al twee jaar en acht maanden op wachtte. Vanwege fysieke problemen bij collega's Ruud Swinkels en Menno Bergsen was het gisteravond eindelijk zover. Vrienden en familie kwamen voor de gelegenheid speciaal over uit Doetinchem. Helaas was het na de pot tegen Roda JC (1-2 verlies) geen tijd voor felicitaties.