LIVE | FC Eindhoven kan met winst op directe concurrent Excelsior belangrijke slag slaan

• In Rotterdam eindigde dit duel eerder dit seizoen in een spectaculaire 3-4 overwinning voor de Blauw-Witten.

• Met een overwinning op Excelsior kan FC Eindhoven over de Rotterdammers heen springen.

• FC Eindhoven staat achtste, Excelsior staat zesde.