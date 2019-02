LIVE | FC Eindhoven komt goed voor de dag bij Go Ahead Eagles; doelpunten blijven uit

PROFEET VAN DE WEEK ‘Profeet’ René van de Kerkhof: FC Eindhoven in vorm verliest toch van Go Ahead

31 januari Elke week voorspelt een andere speler of clubman in dienst van een Brabantse club de wedstrijden van het weekend als Profeet van de Week. Deze week is het de beurt aan René van de Kerkhof, clubicoon van PSV. Hij probeert in ieder geval het aantal goed voorspelde wedstrijden van broer Willy (5) te verbeteren.