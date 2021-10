LIVE | FC Eindhoven komt slecht uit de kleedkamer na rust: amateurs van DVS verdubbelen de voorsprong

Voorbeschouwing Best presteren­de thuisploeg FC Eindhoven op volle oorlogs­sterk­te tegen Jong Ajax: ‘Voorin een luxekeuze’

21 oktober FC Eindhoven is de best presterende thuisploeg van de eerste divisie en kan vrijdag tegen Jong Ajax weer beschikken over internationals Charles-Andreas Brym (Canada) en Enrico Hernández (El Salvador). Of beiden ook starten, laat hoofdtrainer Rob Penders nog in het midden.