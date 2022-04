LIVE | FC Eindhoven krijgt de kansen, maar Jong PSV slaat twee keer toe via invaller Bakayoko

Promotievi­rus bij FC Eindhoven in uitverkoch­te stadsderby met Jong PSV: ‘Derde hè, dan mag je dromen’

Directe promotie via plek twee? De droom leeft buiten én ook binnen FC Eindhoven, weet Rob Penders. De hoofdtrainer over het promotievirus, de alternatieven voor Jasper Dahlhaus (geschorst) en de derby met Jong PSV in een bijna uitverkocht huis.

14 april