LIVE | FC Eindhoven kruipt langzaam uit zijn schulp tegen Almere City

VIDEO Sleegers na mislopen periodeti­tel met FC Eindhoven: ‘Zo zonde, zeker als je ziet hoe we geknokt hebben’

De teleurstelling droop van de gezichten van de spelers van FC Eindhoven, nadat ze zich van de grond geraapt hadden om het publiek te bedanken na het gelijkspel tegen ADO Den Haag. Zó dicht bij die periodetitel, één doelpuntje tekort. Joey Sleegers had hem op zijn hoofd in de allerlaatste seconde: ,,Die kans spookt nog wel even door mijn hoofd.”

14 maart