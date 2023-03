LIVE | FC Eindhoven loopt via Dahlhaus verder weg bij Jong Ajax: 4-1

Schuldbe­wus­te Brym laat FC Eindhoven voor de tweede keer vallen: ‘Ik moet hiervan leren en slimmer zijn’

Het magische is er even helemaal vanaf bij FC Eindhoven. En de man die vrijdag wél af en toe toverde, pakte opnieuw rood: Charles-Andreas Brym benadeelde tegen directe concurrent Almere City (0-1 verlies) wederom zijn ploeg, en is zich daar meer dan bewust van.