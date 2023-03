LIVE | FC Eindhoven maakt eerste goal na 530 minuten

Vol lef en bravoure gaat FC Eindhoven gevecht met Heracles aan: ‘Er staat eredivisie­kwa­li­teit op het veld’

Houd FC Eindhoven de directe promotieplekken in het zicht, of niet? De nummer drie neemt het vrijdag thuis op tegen nummer twee Heracles Almelo, dat momenteel acht punten meer heeft. De Eindhovense ploeg van trainer Rob Penders is niet zonder zorgen: spits Diaby-Fadiga ontbreekt en er zijn lichte twijfelgevallen.