LIVE | FC Eindhoven maakt in extremis de 2-1 tegen Willem II

Kökcü komt FC Eindhoven aanvallend versterken, verklapt Tel­star-trai­ner Snoei

Ozan Kökcü (23) staat op het punt om Telstar in te ruilen voor FC Eindhoven. Mike Snoei, trainer van Telstar, laat in het ESPN-programma Voetbalpraat weten dat er een transfersom is betaald voor de aanvallende middenvelder annex vleugelspeler.

5 augustus