LIVE | FC Eindhoven met tien man slotfase in

FC Eindhoven neemt het vanavond in het eigen Jan Louwers Stadion op tegen Go Ahead Eagles. De Eindhovenaren gingen vorige week onderuit in de stadsderby tegen Jong PSV (2-1), terwijl Go Ahead Eagles geen enkele moeite had met Jong FC Utrecht (5-0). Volg het duel hier LIVE.