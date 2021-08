LIVE | FC Eindhoven ontvangt FC Den Bosch in Brabants onderonsje

VOORBESCHOUWING FC Eindhoven met snel herstelde Bertrams op bezoek bij ‘misschien wel titelkandi­daat nummer één’

12 augustus FC Eindhoven gaat vrijdag op bezoek bij degradant FC Emmen, volgens trainer Rob Penders ‘misschien wel titelkandidaat nummer één’. Doelman Nigel Bertrams is weer inzetbaar, spits Jort van der Sande nog even niet. ,,We nemen geen risico met Jort”, aldus Penders.