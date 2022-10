LIVE | FC Eindhoven op voorsprong in Eindhovens onderonsje tegen Jong PSV

Eerste To­go-optreden sinds 2015 lonkt voor Amevor, één van de vijf (!) internatio­nals bij FC Eindhoven

Bijna zeven jaar na zijn laatste interland, is Mawouna Amevor (30) weer opgeroepen voor het nationale elftal van Togo. De aanvoerder van FC Eindhoven is erbij als op zaterdag 24 september in Parijs een oefenduel wordt afgewerkt tegen Ivoorkust.

18 september