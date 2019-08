LIVE | FC Eindhoven tracht ook zonder Van den Boomen ongeslagen status te behouden

Van den Boomen speelt het hard, impasse nog niet doorbroken

27 augustus Branco van den Boomen bleef maandag weg van de training bij FC Eindhoven en wil vertrekken naar De Graafschap. Hij is het niet eens met de opstelling van de club in de onderhandelingen met de Achterhoekers en bleef weg van de training. Volgens de 24-jarige middenvelder is er vorige week een prijs gevraagd aan de geïnteresseerde Doetinchemmers. Daarna zou De Graafschap hebben aangegeven hieraan te willen voldoen en nu wil FC Eindhoven volgens zijn agent Daan Kramp toch weer meer. ,,Dat is niet hoe het hoort", gaf de manager gisteren aan.