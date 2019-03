LIVE | FC Eindhoven treft hekkensluiter Jong FC Utrecht na vijf duels zonder zege

Profeet van de week ‘Profeet’ Henk Vos: ‘FC Eindhoven heeft een dipje en Jong FC Utrecht heeft aardig wat talent’

14 maart Elke week voorspelt een andere (oud-)speler of (oud-)clubman in dienst van een Brabantse club de wedstrijden van het weekend als Profeet van de Week. Deze week is het de beurt aan Henk Vos, trainer van derdeklasser RBC en oud-speler van onder meer PSV, Willem II, FC Eindhoven, FC Den Bosch, NAC en TOP Oss.