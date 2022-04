LIVE | FC Eindhoven treft in eigen huis een goed presterend Almere City

Voorbeschouwing FC Eindhoven praat over verlenging met Vermeulen, de stadsjon­gen die slidings tot kunst verheft: ‘Plan voor de toekomst moet goed zijn’

FC Eindhoven hoopt het aflopende contract van Valentino Vermeulen (20) - een van de seizoensrevelaties - te verlengen en is daarover met hem in gesprek. De rechtsback keert zaterdag tegen MVV terug van een schorsing en wil de eerste tegengoal van 2022 nog even uitstellen.

28 januari