LIVE | FC Eindhoven vergroot voorsprong in Dordrecht na vurige start

Sam gelooft in ommekeer: ‘Ik weet zeker dat ik FC Eindhoven nog aan goals ga helpen’

10 november Hij deed negentig minuten lang wat hij kon, maar een beloning in de vorm van een doelpunt bleef uit voor Elisha Sam (21). De boomlange Belg kreeg als centrumspits opnieuw het vertrouwen van zijn coach David Nascimento en dat wilde hij op zijn beurt graag terugbetalen. Er voltrok zich tegen Telstar echter een ander scenario voor Sam en zijn ploeggenoten. In plaats van aanvallen was het voor FC Eindhoven voornamelijk tegenhouden en hard werken geblazen: 1-2.