LIVE | FC Eindhoven vergroot voorsprong op Excelsior

Gehavend FC Eindhoven verrast bij Jong AZ en beëindigt slechte uitreeks

24 februari Dat had bij rust 1-4 zou staan, hadden weinig fans van FC Eindhoven vooraf kunnen bevroeden. De gehavende Eindhovense ploeg, kampend met maar liefst twaalf (!) afwezigen, liep voor rust in zware weersomstandigheden over Jong AZ heen. Na de pauze moest het de 2-4 nog incasseren.