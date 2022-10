LIVE | FC Eindhoven vliegensvlug op voorsprong tegen Willem II

Onverwach­te derbyheld staat op bij FC Eindhoven en duwt Helmond Sport dieper in de put

Koen Oostenbrink die de winnende scoort in dé derby? Niemand die dat vrijdag voor de wedstrijd had kunnen voorspellen. Als invaller schoot de middenvelder namens FC Eindhoven in minuut tachtig een afvallende corner binnen: 0-1. Daarmee duwde hij Helmond Sport dieper in de put.

