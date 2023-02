LIVE | FC Eindhoven vroeg op achterstand tegen Willem II

Voorbeschouwing FC Eindhoven slechts weken zonder Van Doorm, Dahlhaus een vraagteken voor De Graafschap-uit

Sven van Doorm (25) komt dit kalenderjaar niet meer in actie voor FC Eindhoven, dat zondag naar De Graafschap afreist. De middenvelder viel vorige week uit in het besloten oefenduel met TOP Oss (0-1 winst) en is naar verwachting een paar weken uit de roulatie.

9 december