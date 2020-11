LIVE | FC Eindhoven wil het NAC opnieuw lastig maken

Vandaag in 1997: Guido Budziak wordt jongste speler ooit in betaald voetbal, een record voor de eeuwigheid

15 november Het is 15 november 1997. FC Eindhoven speelt thuis tegen Telstar en staat met 3-1 voor. Dan krijgt Eindhoven-doelman Frank Brugel rood. Een moment waardoor Guido Budziak voor altijd een plek in de geschiedenisboeken verovert als jongste speler ooit in het Nederlandse betaald voetbal.