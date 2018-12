LIVE | FC Eindhoven wil RKC Waalwijk verslaan en passeren

Profeet van de Week ‘Profeet’ Giovanni Korte (NAC) voorspelt: ‘NAC-huurlingen winnen met Helmond Sport’

13 december Elke week voorspelt een andere speler of clubman in dienst van een Brabantse club de wedstrijden van het weekend als Profeet van de Week. Deze week is het de beurt aan NAC-aanvaller Giovanni Korte.