LIVE | FC Eindhoven wil tegen provinciegenoot TOP Oss stap naar de subtop zetten

Voorbeschouwing ‘Leider’ Janssen bekeek derbyfilm­pjes meermaals; FC Eindhoven heeft Peijnen­burg terug tegen MVV

17 september Jarno Janssen (20) keek de juichfilmpjes van de derby meermaals terug. ,,Het geeft me echt een kick”, vertelt de FC Eindhoven-verdediger, die tegen Helmond Sport (3-2 winst) voor het eerst in anderhalf jaar in de basis stond. Dit door de absentie van Maarten Peijnenburg, vrijdagavond tegen MVV weer terug bij de wedstrijdselectie.