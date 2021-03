LIVE | FC Eindhoven wil tegen TOP Oss einde maken aan lange reeks zonder zege

Hoog déjà-vu-gehalte in Brabants onderonsje: FC Eindhoven verliest ondanks razendsnel­le goal van NAC

12 februari FC Eindhoven ging vrijdagmiddag in Breda voor het vijfde duel op rij onderuit: 2-1. De Eindhovenaren scoorden wel razendsnel tegen NAC, net als in een eerdere ontmoeting in november. Maar net zoals toen (2-4 verlies) bogen de Bredaneren de score ook ditmaal nog voor rust helemaal om: 2-1.