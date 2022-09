LIVE | FC Eindhoven wil topvorm doortrekken op bezoek bij Almere City FC

FC Eindhoven grijpt maar net naast bokaal: knappe voorsprong bij Beerschot verdampt in de slotfase

FC Eindhoven had één hand al op de Memorial Marc Steenackers-trofee, maar in de slotfase ging het helemaal mis. In een verhitte generale bij Beerschot gaf FCE binnen vier minuten een 0-2 voorsprong uit handen: 2-2. In de strafschoppenserie die direct na het eindsignaal volgde, was de thuisploeg feilloos en misten de blauwwitten twee penalty’s (4-2).

31 juli